Bruscolotti: “Messi non sarà mai come Diego. Ognuno di noi dovrebbe riuscire ad attingere informazioni su Maradona“

A “1 Football Club”, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli.

Tifo per l’Argentina ieri? “Ovviamente, sostenevo la Seleccion. Ho tifato questa squadra per Diego, figura iconica del calcio argentino”. Maradona forse sarebbe stato soddisfatto del successo della nazionale argentina… “Chiaramente sarebbe stato di sicuro soddisfatto di questo risultato. Avrebbe fatto tanto piacere a Diego perché avrebbe consegnato questa coppa in ottime mani. Prima dell’avvio del torneo, mi piaceva la Francia e sapevo avrebbe raggiunto la finale, per certi versi è avvenuto ciò che avevo pronosticato. Ma il tifo era decisamente per l’Argentina”.

Francia sottotono ieri? “Le finali possono indurrre a situazioni simili. Si è attanagliata in difesa e non è riuscita a trovare gli spazi adeguati. Deschamps ha cambiato alcune cose e poi c’è stato tanto spettacolo in campo”.

Possibile addio di Messi dopo la vittoria del Mondiale? “Non è una scelta da sottovalutare, ha raggiunto ormai l’apice. Non è facile dire addio al calcio, ma questa potrebbe essere la decisione più giusta. Tuttavia, abbandonare tutto resta una scelta non agevole, soprattutto quando è presente la passione per qhdsto sport”.

Paragone tra Messi e Maradona? “Non posso dire il motivo per il quale Leo non sarà mai come Diego, ma ognuno di noi dovrebbe riuscire ad attingere informazioni su ciò Maradona ha compiuto durante la sua carriera. Così le persone potrebbero rendersi conto di tutto, i tanti detrattori del Pibe non sono persone da considerare perché vanno contro la superiorità di questo calciatore ed oltre ogni logica”.

