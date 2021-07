Bruscolotti: “Napoli? Noto eccessivo entusiasmo”

L’ex capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.



“Noto un eccessivo entusiasmo. Sto ascoltando dei discorsi assurdi fatti da alcuni giornalisti. Come si fa a parlare di un Osimhen stratosferico? Ma ci rendiamo conto che questa squadra è in ritiro da pochissimi giorni e che ha affrontato una squadra di dilettanti come la Bassa Aunania? Dobbiamo aspettare per capire la forza del Napoli. I test amichevoli contano solo fino a un certo punto”.

