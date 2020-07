Bruscolotti: “Napoli-Roma? Il Napoli sta meglio, ma in queste partite tante volte si tirano fuori le unghie”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex Napoli:

“Parole di Bruno? Io ero duro, ma lui faceva proprio male (ride, ndr). Oggi avrebbe completato la metà delle partite, con l’ausilio del VAR.

Atalanta-Napoli? Prima parte molto positiva, il Napoli ha fatto vedere ciò che ha fatto vedere nell’ultimo periodo. Peccato per quei 10 minuti di blackout, bisogna fare i complimenti al preparato dell’Atalanta, nel secondo tempo corrono come matti. Hanno una preparazione eccezionale, ma la disattenzione porta a due errori e subisci due gol.

Napoli-Roma? Il Napoli sta meglio, ma in queste partite tante volte si tirano fuori le unghie per fare una grande gara”.

