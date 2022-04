Bruscolotti: “Quando le cose non vanno bene è molto importante parlare tutti quanti insieme”

L’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino oggi in edicola.

“Quando le cose non vanno bene la prima cosa è il confronto, dirsi le cose in faccia, chiarirsi, ognuno deve esprimere il suo parere. In questi momenti è molto importante parlare tutti quanti insieme, allenatore, calciatori, ovviamente ognuno nel rispetto dei ruoli.

Io sono contrario ai ritiri che rischiano solo di peggiorare le situazioni: basta andarci il giorno prima della partita, il ritiro pre-gara deve sempre restare.

Le ultime tre prestazioni non sono state convincenti: è successo con la Fiorentina, la Roma è stata superiore nel

secondo tempo e contro l’Empoli sono stati decisivi nel finale gli errori dei singoli. E poi ho visto un calo atletico rispetto a Milan e Inter che in questo momento stanno viaggiando più forte.

A Empoli ci voleva più attenzione, una squadra che vince 2-0 non può commettere errori del genere. Non ho mai concepito il gioco dal basso perché prima o poi un errore può succedere, non ne vedo l’utilità.

Per quelli che erano i programmi iniziali e cioè la qualificazione in Champions il Napoli li ha rispettati. Poi si è

ritrovato a lottare per qualcosa in più e quando arrivi in alto e poi perdi è normale lo scoramento dei tifosi per il

sogno scudetto che è sfumato.

Cambi di Spalletti? I cambi a volte vanno bene e altre male, fa parte del calcio questo, una cosa normale.

Non bisogna abbattersi o deprimersi ma solo restare concentrati per tornare a mettere in pratica le cose che questa squadra ha dimostrato di saper fare bene”.

