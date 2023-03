Bruscolotti: “Scudetto Napoli? La città è matura e pronta per la festa. Qualsiasi cosa accada in campionato contro il Milan, non influirà sulla Coppa”

Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Giuseppe Bruscolotti.

Bruscolotti, per lei nell’87 fu la prima volta vincente a Napoli: e ora che succede?

«La città è matura e pronta per la festa, ma davvero può succedere qualcosa di eccezionale. Perché questo Napoli è fortissimo, gioca un calcio spettacolare, sta strameritando lo scudetto e credo davvero che in Champions possa realizzare qualcosa di mai visto da queste parti».

Con il Milan che partite saranno?

Innanzi tutto credo che qualsiasi cosa accada domenica sera in campionato, non influirà sulla Coppa. Perché lì sarà diverso tutto, a cominciare dall’approccio. Il Milan sarà sicuramente pronto a sfruttare ogni minimo errore, ma gli azzurri sono veramente una bella squadra e mi aspetto che continui nel rendimento che ci ha mostrato finora. Bene fa Luciano Spalletti a non voler mollare nulla, perché per come sta in campo il Napoli deve continuare a essere dominante pure in campionato per arrivare al meglio in Champions. Un gruppo che difende benissimo, attaccando. E sono sicuro ci riusciranno. Perché questi ragazzi giocano con gioia. E si divertono».

Kim è il nuovo idolo dei tifosi, come era lei da difensore. «Mi piace tantissimo il coreano, per le sue letture, per l’efficacia, per quella fisicità che io apprezzo particolarmente come vecchio interprete del ruolo».

