Bruscolotti: “Temo l’addio di Insigne, bisognava muoversi prima per il rinnovo. Ritorno in società? Sarebbe un sogno”

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, è stato ospite della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ad inizio ritiro c’è un po’ di tensione, si aspetta subito il momento che si inizierà a lavorare col nuovo allenatore, la squadra poi metterà in pratica quelle che saranno le idee di Spalletti. Il primo impatto tra squadra e tecnico nella prima settimana sarà molto importante, si conosceranno a livello tecnico, caratteriale e comportamentale. Il giocatore anche guarda con attenzione il comportamento dell’allenatore.

Importante avere tre campioni d’Europa? Certo, ci sarà anche la consapevolezza che la squadra è a certi livelli e fornisce determinati giocatori alla nazionale. E’ molto importante anche per quei nuovi acquisti che hanno dubbi sul Napoli. Nuovi acquisti? Spalletti ha detto di avere una buona squadra, quindi ci vuole poco per migliorare la rosa.

Il rinnovo di Insigne? Se fossi un intermediario potrei spiegare al giocatore l’importanza di vincere a Napoli e nella tua città. Purtroppo dopo questo Europeo potrebbe anche arrivare una notizia a sorpresa, qualche grande squadra potrebbe tesserare a sorpresa Insigne, ho questo timore. Quando ci sono i contratti in scadenza con giocatori di questi livello, la società dovrebbe muoversi un po’ prima. Se accetterei un ingaggio nel Napoli? Per il mio amore per questa città e questa maglia già essere chiamato sarebbe tantissimo, e mi permetterebbe di coronare un altro sogno”.

Comments

comments