Brutte notizie per il CT Mancini: stagione finita per Chiesa, necessario l’intervento chirurgico

La Juventus ha comunicato gli esiti degli esami strumentali cui si è sottoposto il calciatore Federico Chiesa uscito per infortunio al 32′ della sfida contro la Roma.

Questo il comunicato del club bianconero:

“Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”.

La Juventus perde così il calciatore non solo per la finale di Supercoppa Italiana in programma contro l’Inter mercoledì 12 gennaio, ma per tutto il finale di stagione.

Una brutta notizia anche per la Nazionale.

Ricordiamo che l’Italia del CT Mancini nel mese di marzo è impegnata nei play-off di qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar

