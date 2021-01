Il Messaggero riporta delle brutte notizie riguardanti un ex giocatore del Napoli: Morgan De Sanctis. Brutto incidente per lui in nottata.

L’ex portiere del Napoli ed attuale ds della Roma ha subìto un grave incidente automobilistico, si legge sul Messaggero. Nella notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale Gemelli per un’emorragia all’addome.

De Sanctis ora si trova in terapia intensiva, dopo che l’intervento è riuscito.

