Bucchi: “De Zerbi al Napoli? Potrebbe far bene, ma avrebbe bisogno di tempo”

Christian Bucchi, ex attaccante del Napoli, ora allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Bucchi ha commentato anche le voci che vorrebbero, come futuro allenatore azzurro, Roberto De Zerbi, suo ex compagno nella cavalcata che portò alla promozione in Serie A, nella stagione 2006/2007. “Roberto, per sua stessa ammissione, è un allenatore che ha idee forti e ha bisogno della società giusta per lui. Credo che, come avvenuto a Benevento e al Sassuolo, abbia cercato società che sposassero la sua idea e acquistassero calciatori che rientrassero nei suoi parametri. Il Napoli ha gli uomini giusti? Certo, ma ogni progetto tecnico prevede difficoltà iniziali: anche il Sassuolo inizialmente andava male, ma gli hanno dato fiducia. I passaggi a vuoto vanno supportati, altrimenti non si può parlare di progetto. Uno come lui ha bisogno di tempo”.

