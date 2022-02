Bucchi: “Tra Sassuolo e Napoli era tutto fatto per Berardi. Osimhen? Diventerà uno dei più forti al Mondo”

Cristian Bucchi, attuale tecnico della Triestina, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha svelato un retroscena su Domenico Berardi.

Il retroscena riguarda il fatto che Sassuolo e Napoli avevano un accordo per portare Berardi in azzurro. Queste le parole di Bucchi:

“Vi svelo un retroscena. Nella stagione 2017/18 quando ero sulla panchina del Sassuolo, nell’ultimo giorno di mercato si era raggiunto l’accordo per la cessione di Domenico Berardi al Napoli in cambio di Zapata e Strinic. Era un’operazione conclusa, ma non ho mai saputo perché non se ne fece più nulla.

Questo vi fa capire che c’è un gradimento reciproco tra il calciatore e la società azzurra. Berardi è in un momento della carriera in cui deve tentare qualcosa di grande e Napoli può essere la piazza giusta per lui.”

Poi Cristian prosegue, parlando di Osimhen:

“Nell’ultimo anno Victor ha avuto dei miglioramenti clamorosi. Lo vedo completamente diverso rispetto a quello visto ad inizio della scorsa stagione. Ha imparato a tener palla, a far salire la squadra, a dialogare con i compagni e poi è diventato molto più abile a destreggiarsi in area di rigore.

E’ giovane e quindi può ancora migliorare in tutto, ma nel giro di un paio di anni diventerà uno dei 5 attaccanti più forti al Mondo.”

Comments

comments