Bucchioni: “Insigne? Il rinnovo è complicato, ma non andrà in America: che senso avrebbe?”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni, a proposito del momento degli azzurri e del rinnovo di Lorenzo Insigne.

“Mi aspetto una reazione dei giocatori del Napoli che l’anno scorso nella partita col Verona sembravano un po’ imbalsamati, una squadra di carattere come ha dimostrato quest’anno deve prendersi una rivincita. Il Torino gioca bene, e Juric gioca molto coeso e uomo contro uomo. Spalletti, che è molto abile a preparare le partite anche sull’avversario, starà già spiegando ai suoi giocatori cosa fare. Mi aspetto che il Napoli affronti la partita con l’atteggiamento mentale giusto.

Insigne? Viene dal suo periodo migliore facendo la sua stagione più esaltante con la Nazionale. Non ha senso andare a giocare in MLS, non so se c’è stata una trattativa ma mi sembra improponibile che dica di sì. Certo la trattativa del rinnovo è complicata, il rischio è che possa andare a inficiare una turbativa nello spogliatoio che potrebbe essere un ostacolo in più sul cammino di questo Napoli”.

