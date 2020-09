Bucchioni: “Koulibaly? Va ceduto, siamo già in ritardo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista. Queste le sue dichiarazioni.

“Koulibaly, tenerlo o cederlo? Va ceduto assolutamente, siamo già in ritardo. Era una delle cose che De Laurentiis ha toppato in sede di mercato. Questo tergiversare un po’ lo sta penalizzando. Quando Sarri è andato via il ciclo era finito, è stato fatto un tentativo per allungare la situazione, il rendimento all’epoca era straordinario poi c’è stato un calo di prestazioni. Il giocatore è con la testa altrove inconsciamente, aspira a guadagnare molto di più, come i 12 milioni promessi dal City. Se dovesse essere costretto a restare a Napoli sarebbe un giocatore con un rendimento ancora più basso. Rinnovo e chiusura di carriera a Napoli? I milioni che mancano sarebbero comunque tanti. Dipende da cos’ha in testa il giocatore, deve giocare con sorriso e soddisfazione, deve trovare l’orgoglio di essere un leader della squadra. I dubbi sono tanti: quando vedi la luna poi ci vuoi arrivare, ti rimane sempre il dubbio dentro. Se Koulibaly non gioca al massimo quei soldi lì sarebbero utili.

Griglia del campionato? Se la Juventus dovesse prendere Dzeko sarebbe ancora davanti all’Inter. Poi voglio capire l’Atalanta che, contrariamente agli anni passati, ha fatto poco. Se mantiene tutto l’impianto la vedo nelle zone altissime. Dietro poi ci metto il Napoli, perché la Roma deve definirsi, la Lazio secondo me non si ripeterà. Milan? Sta crescendo ma non mi sembra sul livello delle altre”.

