Bucchioni: “Napoli la vera rivale della Juventus in questi ultimi dieci anni. Kvara? Per ritrovarsi, deve sperare in questo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista:

“Mi aspetto un Napoli-Juventus spettacolare, come lo è sempre stata. Questa è la vera sfida degli ultimi dieci anni di Serie A, più del Derby di Italia o delle altre classiche. Il Napoli è stata la vera rivale della Juventus nella storia recente del nostro campionato. I bianconeri sembrano essere in tono minore, ma bisogna fare molta attenzione perché sono tornati a vincere come sanno e a farlo con grande continuità. Il siparietto tra Allegri e Spalletti in conferenza stampa è stato straordinario, sono due personaggi unici. Ognuno ha cercato di gettare pressione sull’altro, ma hanno ragione entrambi. La Juve è stata costruita per vincere lo Scudetto, nelle griglie estive lei era davanti e non il Napoli. Gli azzurri oggi devono andare in campo con la mentalità della vittoria, altrimenti una sconfitta può aprire a considerazioni negative che possono influire sulla seconda parte di stagione.

Osimhen-Bremer? E’ il duello chiave per me, anche se non so in che condizioni sia il brasiliano. Fisicamente è il giocatore ideale per marcare Osimhen. La Juve proverà a non fargliela mai arrivare, con una difesa davvero anni ’70 che sta portando davvero tanti frutti. Dal 1′ nel Napoli mi aspetto Lozano se sta bene, che può creare superiorità numerica come Kvaratskhelia. Il Napoli non deve aspettare, la Juve non si scoprirà: per questo non deve snaturarsi e giocare a calcio come sa.

La rinascita di Kvara? Queste sono partite che ti esaltano, l’adrenalina farà il suo corso. Non mettiamo, però, troppa pressione sulle spalle di queste ragazzo che è esploso da poco tempo. Sono cose pesanti da gestire, deve ritrovare la leggerezza del gioco. Se si stacca da tutto questo, oggi può essere determinante”.

