Bucchioni: “Partita con il Crotone per il Napoli è ad alto rischio”

“Crotone? Preparare una partita con un solo allenamento è difficile. Gli alti e i bassi ci sono per tutti, questa è una stagione anomala. Gestire gli eventi ravvicinati con la stessa determinazione è un problema. E infatti secondo me la partita è ad alto rischio: il Crotone è ultimo, i giocatori del Napoli potrebbero prenderla come una partita facile. Il lavoro va fatto nella testa, bisogna essere martellanti.

In piazze molto calde come Napoli c’è un’aspettativa su cose che devono arrivare, nel calcio di oggi ci sono troppi eccessi. Anche i media spesso non brillano per equilibrio. Anche a Firenze si vive di calcio: basta una partita vinta o una partita persa per cambiare. Ci sta di perdere una partita o due per il Napoli ma la squadra sa stare in campo ed è cresciuta, la rosa dà garanzie. Questi pensieri dovrebbero accompagnare la tifoseria. Il Napoli sta facendo quello che deve fare e anche di più.

C’è stata anche la botta del 3-0 a tavolino: in un gruppo questo pesa, la reazione poteva essere anche depressiva. Il Napoli è tra le prime 4 del campionato e credo ci resterà. Petagna? Ieri sera mi ha un po’ deluso, poteva segnare quelle occasioni che ha avuto. Se facesse tutte le cose giuste sarebbe un campione perché ha le potenzialità ma gli manca qualcosa.”

