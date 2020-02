Bucchioni: “Se scatta l’emergenza, la Juventus sa che Allegri direbbe di sì”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Enzo Bucchioni, che è tornato a parlare della situazione relativa alla Juventus.

Questo dopo quello che ha detto ieri, relativo al fatto che Sarri potrebbe saltare se domenica la Juventus perde. Di seguito le sue parole:

“C’è stato un vertice, sono stati sentiti i giocatori più rappresentativi per capire come intervenire. Il progetto non sta funzionando ma la Juventus si ritroverà già domenica. Ma non dobbiamo escludere nulla: esiste una crisi di rigetto del gioco di Sarri e nel suo modo di gestire il gruppo.

Non mi risulta una telefonata diretta ad Allegri ma sarebbe anche inutile, le parti si conoscono bene. Se scatta l’emergenza la Juve sa che Allegri direbbe di sì e sarebbe una grandissima vittoria morale.“

