Bucchioni: “Spalletti è vicino. Ma attenti all’effetto Mourinho su ADL: c’è Allegri…”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato del futuro della panchina del Napoli all’interno del proprio editoriale su TMW.

“E, tornando Allegri, oltre al Real ha pure De Laurentiis fra i corteggiatori. Il presidente del Napoli sta facendo da settimane uno screening a tutto tondo, sta parlando e sondando gli allenatori che più gli piacciono per capire, per farsi un’idea, per valutare le richieste tecniche ed economiche. Alla fine potrebbe uscire anche un nome mai spifferato, come Mourinho alla Roma, ma, ribadiamolo, nessuna decisione sarà presa prima di sapere se per il Napoli sarà Champions o Europa League. Di sicuro è stato sondato anche Spalletti, l’ex interista indubbiamente piace. Manca però l’ultimo pezzo del percorso, la trattativa non è alla stretta finale. Il discorso, diciamo così, è congelato”.

