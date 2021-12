Bucchioni su Milan-Napoli: “Carattere e voglia di vincere faranno la differenza”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato della sfida di domenica tra Milan e Napoli.

Queste le sue parole sulla sfida di domenica:

“Momento del Napoli? Momento delicato perché tanti infortuni così non li puoi regalare a nessuno. E’ chiaro che la squadra ha avuto un calo dopo uno straordinario avvio di stagione, falcidiato dagli infortuni e con un evidente calo di Insigne. Si deve attaccare al gioco che non si è mai perso. Con l’Empoli c’è stata un po’ di sfortuna, il Napoli deve dare qualcosa di più e ritrovare lo spirito di inizio stagione.

Milan-Napoli? Anche il Milan è penalizzato come il Napoli dagli infortuni, manca di tanti giocatori in attacco soprattutto. E’ una sfida tra sfortunati, avrei voluto veder giocare questa partita con gli organici al completo, perché queste due squadre hanno giocato un gran calcio, hanno personalità e hanno sempre avuto la voglia di andare a far male all’avversario.

Credo che il Napoli alla lunga abbia un organico migliore, a gennaio il Milan dovrà intervenire sul mercato perché l’assenza di Kjaer in difesa si farà sentire. Partono alla pari, dal punto di vista del gioco entrambe hanno problemi, ma il carattere e la voglia di vincere farà la differenza domenica.“

