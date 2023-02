Bucciantini a Canale8: “Le grandi squadre europee fanno possesso palla, sono i numeri a dirlo, poi devono farlo fruttare e loro lo fanno”

Ai microfoni di Canale8 è intervenuto il giornalista e opinionista Marco Bucciantini in diretta su “Ne parliamo il lunedì”.

“Sul Napoli, possiamo rifare un nuovo calendario, è una clamorosa novità, un anno zero.

Lo dico sempre, è cominciata una partita, una notte contro il Liverpool e non è mai finita.

Il Napoli, ha coraggio tecnico da vendere e tutti sono migliorati.

Il Napoli, non avendo debiti ha potuto comprare ed ha venduto per riequilibrare i conti.

In Italia chi ha vinto, facendo debiti lo ha potuto fare, proprio, perché era in Italia, in Germania non si sarebbe, neppure, iscritto al campionato.

Semplicemente respirando, Osimhen segna.

Oggi, non esiste un giocatore che faccia più impressione di Osimhen.

Il Napoli, può diventare un marchio nel mondo.

Le grandi squadre europee, fanno possesso palla, sono i fatti ma, poi, devono farlo fruttare e loro ci riescono.

Il Napoli, non dovrà fare calcoli per tenere la Champions nel mirino”.

