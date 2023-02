Bucciantini a Canale8: ”Lorenzo Insigne è stato un ottimo giocatore ma Kvaratskhelia è un fenomeno e il Napoli è un aggiornamento per il calcio italiano”

Ai microfoni di Canale8, nel corso di ‘Ne parliamo il lunedì’ trasmissione condotta da Silver Mele, Marco Bucciantini, opinionista Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:



“I due gol del Napoli non sono azioni di contropiede, la difesa del Sassuolo era piazzata ma, la cosa che mi ha colpito, è che, in entrambi i casi, toccano solo loro la palla. Il gol di Osimhen è pazzesco perché viene trattenuto e deve scaricare la forza della trattenuta e poi la forza da mettere nel tiro.

Il Napoli, è un aggiornamento per il calcio italiano, perché ha tutto: forza, tecnica e idee. Oggi anche un rinvio, se la palla arriva a Osimhen, diventa un passaggio e questo fa andare in tilt gli avversari.

Lorenzo insigne, è stato un ottimo giocatore, è andato in doppia cifra per assist e gol per sei anni ma Kvaratskhelia è un fenomeno. In Europa, non trovo una coppia come Kvaratskhelia e Osimhen né oggi né nel passato ma loro diventano coppia nel gruppo, come dice Spalletti. Il Napoli non vuole interrompere l’incanto nel cesto della stagione cerca sempre grandi partite”.

Comments

comments