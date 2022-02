Bucciantini avvisa il Napoli: “Il Venezia è ben messo in campo, non basta essere più forti. C’è da arrivare bene alla sfida con l’Inter”

Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare, dicendo la sua sui prossimi impegni del Napoli.

Gli azzurri saranno impegnati, domenica, sul campo del Venezia, per poi, il sabato successivo, ospitare la capolista Inter allo stadio Diego Armando Maradona: “Il Venezia sta bene in campo, può farti male, non basta essere più forti ma devi lavorare bene contro questa squadra. Devi arrivare al meglio contro l’Inter che affronta le sue seconde e se nel periodo Sanremo se ne va… ma può anche restare dubbiosa e col campionato ancora aperto. Milan e Napoli sanno che possono far meglio degli ultimi due mesi, avrebbero firmato per il secondo posto ma non si accontenteranno per quanto sono state belle e invincibili”.

