Bucciantini: “Ci sono infortuni e sconfitte tossiche in campionato eppure il Napoli è lì”

Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Secondo me Spalletti vede la possibilità di tornare con l’organico pieno con il quale si è realizzato nei primi mesi a Napoli. E’ riuscito a contribuire mettendoci il suo in un posto dove tanti allenatori hanno già fatto bene.

Ci sono gli infortuni ed anche alcune sconfitte tossiche nel campionato recente del Napoli eppure sono ancora lì grazie anche al pari strappato in casa della Juventus.

Emergenza Covid? In questi giorni lo Stato è intervenuto in modo diverso a diversi livelli. Prima con le Asl che fermano le partite, poi col Tar che respinge le decisioni delle Asl stesse e dopo ancora con le indicazioni che sono uscite dal Governo. Credo che sia importante giocare non delle partite ma delle partite serie. Una decisione che poi non condivido è quella della capienza degli stadi. Gli stadi sono l’unico luogo dove non si entra in base allo spazio e al distanziamento ma si decide già prima. Ci sono stadi che con 5000 spettatori riempiono la capienza del 50%.”

