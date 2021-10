Bucciantini: “Col Torino una partita che il Napoli degli ultimi anni non avrebbe mai vinto”

Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Il Napoli mi sembra che ogni volta trovi delle trappole ma ogni volte è sempre bravo a riuscire a sventarle. Come il Napoli così anche il Milan sabato sera. Questa è una partita che il Napoli degli ultimi anni on avrebbe mai vinto perché aveva tutti gli indizi di una partita che negli ultimi anni non riuscivi a rovesciare.

Quella di Milan e Napoli non è ancora una fuga ma in questo momento entrambe sono le squadre più riuscite del campionato.”

Comments

comments