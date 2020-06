Bucciantini: “Coppa Italia? Juve e Napoli le mie favorite”

Il giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live.

”Per la Coppa Italia ci sono due squadre favorite e sono Juventus e Napoli. Vincere un titolo ti aiuta nella crescita della mentalità, basta guardare la Lazio di Inzaghi. Il Napoli può confermarsi in una stagione difficile. Sarà una grande sfida. È importante sottolineare l’importanza dell’indotto interno del calcio. Parlo ad esempio dei dilettanti che percepiscono stipendi normali e quindi a loro va offerta tutta la nostra tutela. Speriamo che la stagione termini normalmente. Non mi è piaciuta la tanta demagogia intorno al calcio. Credo che l’assocalciatori si sia comportato in maniera molto intelligente difronte ad una realtà professionale diversa che non consente il distanziamento”.

