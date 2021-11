Bucciantini: “Il bicchiere del Napoli è pieno, Fabian sta giocando partite importante”

Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Sosta? Per modo di dire perché molti giocatori continuano a giocare ma anche a viaggiare e tornano anche due giorni dopo l’ultima partita. E’ una sosta per noi giornalisti o tifosi ma ci sono squadre come l’Inter che avendo tanti sudamericani subisce un po’ i viaggi di questi calciatori.

Sento che il Napoli non ha ancora giocato scontri diretti ma ha già affrontato squadre come Torino, Fiorentina e Verona che sono squadre difficili che fanno correre i campioni che invece vogliono giocare con più libertà. Il bicchiere del Napoli è pieno.

Osimhen? Se quel palo preso nel primo tempo finisce dentro…Se lui si mette a fare anche questi gol, con una tale sensibilità…Ho l’impressione che Fabian Ruiz stia giocando delle partite importanti e lo ha fatto anche nell’asfissia di domenica. Credo, invece, che Anguissa abbia giocato la sua peggior partita domenica.”

Comments

comments