Bucciantini: “Il Napoli in campo ha una personalità piacevole”

Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Sono anni che il Napoli è costruito in un certo modo e che per vincere deve per forza giocar bene. Il Napoli in campo ha una personalità piacevole e vedo un Napoli sempre più completo e più compatto. E’ una squadra che riesce a difendere meglio,

Il Napoli ha preso un guru del calcio che è teorico e pratico e che ha sempre permesso ai propri attaccanti di fare bene. Quando riescono ad unirsi teoria e pratica poi diventa tutto più semplice.

Osimhen? Devo dire che è un giocatore economico perché quando gli dai la palla gli altri è anche inutile che corrono.”

