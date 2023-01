A ‘Ne parliamo il lunedì’ è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini.

Lozano contro la Roma ha fatto una grande prestazione, per me la miglior partita della stagione. In difesa Rrahmani meglio di Kim, è tornato ai livelli di una volta.

Gasperini, Spalletti è Sarri si sono guadagnati i loro posti. Se si pensa a Gasperini è partito dalla Juventus, però si è promosso con il Crotone due volte. Se la sono guadagnata migliorando i giocatori e attraverso loro migliorando le squadre e soprattutto loro stessi, sono allenatori che rivedono i loro miglioramenti in quello che fanno ed è anche per questo che non si fermano mai al risultato. Loro con i 65/ 64/ 64, i pochi Over 60 sono gli unici che hanno intercettato maggiormente la modernità che gira perché chi ha il libro aperto del calcio non lo chiude, poi c’è chi è convinto di poter gestire i giocatori e chiudere il libro.

