Bucciantini: “Napoli, classifica straordinaria. In passato, la partita col Torino non sarebbe stata vinta”

Direttamente dagli studi di Canale 8, il giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini, ha parlato del momento del Napoli, attuale capolista in Serie A.

“La classifica è straordinaria, il Napoli riesce a togliere le gambe dalle trappole che ogni volta, guarda caso, incontra. L’ultima partita è stata molto difficile e, in passato, una gara del genere il Napoli non l’avrebbe mai vinta. Aveva già sprecato occasioni clamorose, c’erano tutti gli indizi per una gara stregata. Invece alla fine gli azzurri sono riusciti a vincere”.

