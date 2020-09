Bucciantini: “Osimhen-Mertens? Chi sa giocare a calcio non è mai incompatibile”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista.

“Mertens o Osimhen? Con le 5 sostituzioni tutti avranno modo di giocare, ma lasciatemi dire che chi sa giocare a calcio non è mai incompatibile. Avere dubbi del genere vuol dire essere una grande squadra perché le piccole non possono permettersi di scegliere tra 2 attaccanti così forti.

Veretout ha fatto le migliori stagioni quando poteva andare avanti e quindi ciò che nel Napoli fa Fabian Ruiz. Come interno del campo, non ce lo vedo. Vecino è sì un buon giocatore, ma poi chi mette in panchina Gattuso? Il Napoli può comprarlo per avere un centrocampista in più, ma se poi bisogna metterlo in campo al posto di Zielinski non so quanto ne guadagna.

La Juve resta favorita ma non ha più margine nei confronti dell’Inter, dell’Atalanta, del Napoli e del Milan. Vedo margini ridotti.”

Comments

comments