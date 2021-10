Bucciantini, Sky: “Osimhen scassinatore delle partite, fa per sé e per gli altri”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista.

Di seguito l’intervento di Bucciantini:

“Napoli-Torino è un bel test, si gioca contro una squadra che imprime alla partita un ritmo esasperato. Magari duella meglio nella propria metà campo ma una squadra dal palleggio come il Napoli può esaltarsi, può fare il torero contro il Toro. Scappa bene in avanti, sposta bene la palla, con Osimhen si va con un palleggio più diretto. Il Torino sta bene in campo, è difficile tirare in porta contro di loro. A volte va in difficoltà nelle parti finali di gioco perché non hanno molti cambi. La differenza sta nella panchina.

Scontri diretti? Sono importanti perché possono aprire qualche caso. Lazio e Juventus devono vincere, altrimenti magari devono pensare ai problemi che hanno e le elimini sentimentalmente. Fabian Ruiz? C’eravamo convinti che lui fosse un problema. In un centrocampo di grande qualità ma di compitini era difficile da collocare. Poi però, invertendolo con Anguissa, si è capito che poteva fare un altro tipo di lavoro. A volte è bello anche alzare le mani davanti a un allenatore che ti offre una soluzione per il calciatore. Non vedevo Ruiz in questa posizione ma sta facendo bene e allora viva l’allenatore.

Osimhen? Uno scassinatore delle partite, fa per sé e fa per gli altri. Dà velocità all’attacco e serenità anche agli altri. Giocatore decisivo di natura, Spalletti credo che sia l’allenatore che ha fatto vincere più classifiche marcatori nell’ultimo decennio. Dzeko e Icardi ma anche Totti: i centravanti con Spalletti hanno sempre segnato tantissimo. Questo è il miglior acquisto della Serie A insieme a Lukaku nell’ultimo quinquennio.”

