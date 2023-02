Bucciarelli: “Spalletti è riuscito a fare tesoro della propria esperienza. Di Lorenzo ha detto una cosa giusta…”

A Radio CRC è intervenuto Antonio Bucciarelli, ex calciatore.

“Maradona? Sono sempre ricordi fantastici, quando si parla di Diego Maradona si ferma tutto. Ci ha insegnato delle cose e ammiravo ciò che faceva e diceva. Avevamo un rapporto eccezionale. Quando Bianchi ci convocava in prima squadra, Maradona era sempre pronto a spronarci. La cosa bella e fantastica sua e di tutto il gruppo era quella di accogliere i ragazzi in maniera straordinaria. Se il Napoli di oggi è il migliore in assoluto? Ci sono tanti campioni, c’è un bel gruppo e lo sta dimostrando. C’è la mano dell’allenatore e c’è voglia di vincere e di far bene. il Napoli sta dominando il campionato e mi auguro che si possa portare a termine. Per noi tifosi napoletani è un sogno, perché fino ad ora non abbiamo vinto. Spalletti? Ognuno di noi nel proprio percorso ha maturato tanta esperienza, lui più degli altri. È riuscito a fare tesoro dell’esperienza e ora si vedono i risultati con un gruppo eccezionale. Ogni volta che ho visto spezzoni o intere partite del Napoli mi sono molto divertito. Nessuna squadra è favorita tra Eintracht e Napoli, ma visto l’andamento io sono molto fiducioso che il Napoli possa fare una grande partita e un ottimo risultato. Nel calcio essere uniti è fondamentale. Mi è capitato tante volte in carriera di giocare con gruppi meno forti tecnicamente, ma più coesi e sono arrivati risultati non previsti. È giusto quello che dice Di Lorenzo che il gruppo è fondamentale”.

Comments

comments