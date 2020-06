Il Bayern Monaco è per l’ottava volta consecutiva Campione di Germania.

La certezza aritmetica è arrivata dopo la vittoria per 1-0 sul Werder Brema grazie al 31 gol in campionato del solito Lewandowski. Per il Bayern Monaco è il 30 titolo della storia e questo è il primo Scudetto dei maggiori campionati europei assegnato dopo l’emergenza Coronavirus.

