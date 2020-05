Alle 18 e 30 è andato in scena il match tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, sfida che poteva decidere le sorti del campionato.

A vincere sono stati gli ospiti, ovvero il Bayern Monaco, con un gol di Kimmich. La vittoria arriva di misura per il Bayern ed il Borussia Dortmund scivola a -7 in classifica, sempre in seconda posizione.

Il Bayern Monaco mettono, così, una seria ipoteca sul titolo.

