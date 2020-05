In Germania, come già si è capito dalle parole della Cancelliera Merkel, si lavora per la ripresa della Bundesliga entro il mese di maggio.

Il quotidiano tedesco Bild anticipa anche la data ufficiale della ripresa. A quanto pare la data scelta per far ripartire la Bundesliga è il 15 maggio, in linea con quanto detto dalla Cancelliera Merkel.

Una notizia molto importante questa, che sottolinea il lavoro che sta svolgendo la federazione tedesca per dare notizie certe ai coinvolti.

