Bundesliga, ora è ufficiale: si torna in campo il 16 maggio

Dopo aver ricevuto, nella giornata di ieri, l’ok da parte del governo oggi è arrivata l’ufficialità: la Bundesliga ripartirà il 16 maggio.

Il vice-presidente della Federcalcio tedesca, Christian Seifert, in conferenza stampa, ha parlato dell’argomento: “L’allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente. Servono disciplina e rispetto delle regole. Non è ancora chiaro se ci saranno o meno le cinque sostituzioni visto che la Fifa non ha ancora preso una decisione. Gare in tv? Ci sono discussioni costruttive e valide coi media partner ma può darsi che vengano prese misure speciali e appropriate per la situazione. Quarantena? Il periodo di sette e non di quattordici giorni è giustificato e concordato col sistema sanitario tedesco, che ha permesso di ripartire coi giochi”. Tutte le gare verranno disputate, ovviamente, a porte chiuse e il termine della stagione è fissato per il 28 giugno.

Comments

comments