Bundesliga: “Sabato noi unico campionato in tv”; Ligue 1: “Sentenza chiusura entro fine mese”

Mentre in Italia continuano le discussioni sulla ripresa della Serie A, ecco la situazione di altri due campionati europei: Bundesliga e Ligue 1.

Per quanto riguarda la Bundesliga, queste sono le parole di Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ai microfoni di Sport Bild, sulla ripresa delle operazioni con una stilettata all’emittente Eurosport:

“Come ha detto il Primo Ministro, Markus Soder, un fine settimana con il calcio è più sopportabile di uno senza. La Bundesliga sarà l’unico campionato ad essere trasmesso in tv, immagino che ci guarderanno miliardi di persone. Mi rammarico molto per il comportamento di Eurosport, che ha annullato i contratti nonostante questa crisi. Per loro sarà una grande perdita di immagine: chi vorrà affidarsi a loro in futuro?”.

Situazione diametralmente opposta in Francia invece, dove la Ligue 1 rischia di non ripartire affatto per chiudere definitivamente il campionato, decisione già presa in realtà sebbene contestata da diversi club. Tra gli scontenti, Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, che a L’Equipe commenta di aspettare una sentenza “entro la fine di maggio” sui due ricorsi presentati al tribunale amministrativo.

