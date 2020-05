Bundesliga, tra oggi e domani in programma altre tre partite

La ripresa della Bundesliga è partita ieri, con ben sei partite disputate nel pomeriggio, e prosegue tra oggi e domani con le restanti tre.

Per quanto riguarda le due partite in programma oggi, in campo ci sarà il ritorno del Bayern Monaco e del Colonia. Quest’ultima è una delle squadre in cui ci sono stati anche alcuni calciatori positivi al Coronavirus. Domani invece ci sarà il ritorno in campo del Werder Brema, penultima in classifica.

Di seguito il programma completo delle tre partite:

17/05

Colonia – Mainz, ore 15.30

Union Berlino – Bayern Monaco, ore 18.00

18/05

Werder Brema – Bayer Leverkusen, ore 20.30

