Serie A

Buona la prima di Gasperini

Pubblicato il
lega serie a logo

Esordio vincente sulla panchina della Roma per Giampiero Gasperini 

Che batte il Bologna orfano di Immobile dopo pochi minuti, out per infortunio muscolare.

Risultato finale 1-0

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top