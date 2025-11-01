Serie A

Buona la prima di Spalletti

Pubblicato il

Spalletti vince la prima sulla panchina della Juventus 

I bianconeri si impongono in trasferta sulla Cremonese

Risultato finale 1-2

