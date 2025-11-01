Buona la prima di Spalletti

Spalletti vince la prima sulla panchina della Juventus
I bianconeri si impongono in trasferta sulla Cremonese
Risultato finale 1-2
Rrhamani: ” Le partite che non riusciamo a vincere non dobbiamo perderle”
Fabregas: “Potevamo vincere”
Altri problemi fisici per il Napoli.
Antonio Conte in conferenza dopo Napoli-Como, finita 0-0: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi”
Napoli-Como – Milinkovic-Savic al 26′ ha parato un rigore a Morata. Gli azzurri non vanno oltre il pari (0-0)
Napoli ricorda Diego Armando Maradona e James Senese
Serie A: Udinese-Atalanta 1-0
Manna: “Anguissa? Un giocatore centrale per noi, un leader silenzioso”
Napoli-Como: la formazione scelta da Antonio Conte
Sold out al Maradona per Napoli-Como