Buone notizie per Eriksen: lascia l’ospedale dopo l’intervento al cuore

Arrivano buone notizie circa le condizioni di Christian Eriksen che lascia l’ospedale dopo l’installazione del defibrillatore cardiaco.

Attraverso una nota pubblica dalla Nazionale Danese il calciatore ha fatto sapere di stare bene ed ora tornerà nella sua casa di Odense ad osservare un periodo di risposo.

L’installazione del defibrillatore cardiaco è una soluzione temporanea e dopo circa 2/3 settimane i medici valuteranno se rimuoverlo a seconda del fatto se il problema sarà ritenuto risolto o meno. Qualora dovessero esserci ancora dei problemi riguardo le condizioni di Eriksen allora questa soluzione potrebbe essere permanente.

Queste le prime dichiarazioni del trequartista danese riportate in una nota dalla Danimarca:

“Grazie per tutti i messaggi, è stato incredibile vedere e sentire tutto ciò. L’operazione è andata bene e io sto bene date le circostanze. È stato davvero fantastico rivedere la squadra dopo la fantastica partita che hanno giocato contro il Belgio. Non c’è bisogno di dire che farò il tifo per loro lunedì contro la Russia”.

