Calciatori del Napoli

Buongiorno: lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra

Pubblicato il

Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra

Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top