Buongiorno verso la maglia di titolare per Fiorentina-Napoli

Alessandro Buongiorno verso il rientro in campo dal primo minuto. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola che fa il punto della situazione
Dopo la panchina col Sassuolo e i minuti finali in campo col Cagliari, decisivo con l’assist per Anguissa, il centrale di Conte può tornare quanto prima titolare. L’obiettivo è “sviluppare il ritmo-partita, abituarsi a ritrovare il campo” e oggi l’allenamento congiunto con l’Avellino a Castel Volturno sarà un ottimo viatico per avvicinarsi al ritmo gara. “Conte ha immaginato un percorso per schierarlo dal primo minuto a Firenze. Nel programma che porta Buongiorno in campo dal primo minuto contro la Fiorentina, c’è anche il test contro l’Avellino, un avversario di livello per un appuntamento di questo tipo”.