Buriani: “Il Napoli contro il Milan avrebbe potuto rimetterla in piedi anche in 10. ”

Ruben Buriani, direttore sportivo e doppio ex Napoli e Milan è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live.

“Napoli-Milan? Sarà difficile per entrambe. Entrambe le squadre hanno sfoderato una buona prestazione a Milano: il Napoli avrà squalificati Kim e Anguissa, assenze che potrebbero farsi sentire, ma gli azzurri possono contare su una rosa di valore, valida in ogni suo componente. Mi auguro di vedere una buona partita, anche se ogni match fa storia a sé e a volte i risultati vengono decisi da un episodio. Sono due buone squadre, è una partita tutta da giocare. I rossoneri hanno un gol di vantaggio in virtù del quale possono gestire meglio la partita ma il Napoli con il recupero di Osimhen può contare su un aiuto importante di cui nella partita d’andata non disponeva. Il nigeriano ha fame ed entusiasmo e riesce a trasmetterlo ai compagni: unica incognita da capire è se ha già i 90′ nelle gambe.



Cosa deve fare il Napoli per portarla a casa? Sicuramente evitare di prendere un altro gol, perché in quel caso diventerebbe molto difficile passare il turno.

Partita d’andata spot per il calcio italiano? Certo, mi sono divertito a guardarla fino all’ultimo minuto. La partita è stata decisa da episodi e da un gol in contropiede del Milan. Il Napoli avrebbe potuto rimetterla in piedi anche in 10, quando nei minuti finali ha avuto due chiare occasioni da gol, su cui Maignan ha fatto due parate importanti. Ora gli azzurri hanno ritrovato il loro tifo, ed è una cosa importante di cui potranno avvantaggiarsi nel match di ritorno.

Napoli-Verona? Gli azzurri hanno fatto molti cambi, l’amalgama non era quello ideale e ha trovato di fronte una squadra arcigna, che lotta per la salvezza e quindi ha teso a chiudersi per portare a casa dei punti preziosi. I gialloblu non hanno rubato nulla, nonostante il possesso palla ed il dominio di campo e gioco azzurro. Consideriamo che il Napoli ha anche rischiato di prendere un gol in contropiede e si è salvato per l’errore del giocatore della squadra ospite. Chi gioca in Champions League durante la settimana, va in difficoltà in campionato, come dimostrano le partite di Inter e Milan”.



