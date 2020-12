Cafù: “Maradona? Per lui il pallone era come un bambino”

Marcos Cafù, ex terzino della Roma e della Nazionale brasiliana, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Diego Armando Maradona.

L’ex laterale carioca, intervenuto a Stats Perform News, in collaborazione con Nissan, ha ricordato il compianto Pibe de Oro: “Sicuramente è stato uno dei migliori di sempre. A mio parere i più grandi sono stati due: Dieguito, come lo chiamavo sempre, e Pelè. Il calcio ha perso la magia del tocco di palla. Dieguito lo trattava come se fosse un bambino, scherzava con la palla. Vederlo era incredibile, la cosa più bella al mondo. Gli ho visto fare un gol su punizione dentro l’area e sembrava che avesse accarezzato il pallone per farlo arrivare in porta. Il mondo del calcio in questo momento è in lutto, non perché abbiamo perso un giocatore, ma perché abbiamo perso il genio del calcio”.

