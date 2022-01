Il Cagliari batte 2-1 in rimonta il Bologna nel posticipo del martedì della 21 giornata di campionato.

Decidono il risultato finale i gol di Pavoletti e Pereiro che firmano una pesantissima vittoria in rimonta per i sardi. Inutile la rete del momentaneo 0-1 segnata da Orsolini per il Bologna.

