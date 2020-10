Il Cagliari batte 4-2 il Crotone nell’anticipo delle 12:30 della domenica di Serie A.



Decidono il risultato finale i gol di Lykogiannis, Simeone, Sottil e Joao Pedro per i padroni di casa. Inutili le reti di Messias e Molina per il Crotone che deve rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in campionato.

