Cagliari-Fiorentina ferma sullo 0 a 0. Biraghi sbaglia un rigore

Si è concluso il primo tempo tra Cagliari e Fiorentina, che inaugura questa domenica di Serie A, partita che è bloccata sul pari.

Le due squadre, dopo i primi 45 minuti di gioco, sono ferme sullo 0 a 0. Intorno al decimo del primo tempo la viola ha l’occasione per passare in vantaggio con un rigore per fallo su Odriozola.

Sul dischetto ci va Biraghi, data l’assenza di Vlahovic, che però si fa parare il tiro da Radunovic. Pari senza reti, quindi, al termine del primo tempo. Al 13° minuto le due squadre si sono fermate per omaggiare Davide Astori.

