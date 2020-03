Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA in riferimento anche alla Serie A e alla possibilità playoff.

“Playoff e playout non possono essere decisi in corsa. I regolamenti si fanno ad inizio stagione e, a mio parere, non devono essere modificati neanche in circostanze eccezionali come questa. Se sarà possibile proveremo a concluderla la stagione a maggio e a giugno, ma oggi le priorità sono ben altre”.

