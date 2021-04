Cagliari, il report dell’allenamento: doppia seduta in vista del Napoli

Doppia seduta di allenamento per il Cagliari, in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà i sardi opposti al Napoli.

Questo il report pubblicato sul sito ufficiale: “Una doppia seduta per iniziare la settimana di allenamenti che porta al Napoli: il Cagliari si è ritrovato oggi al Centro sportivo di Assemini in vista della sfida in programma domenica allo stadio “Diego Armando Maradona” (ore 15, Sky Sport).La seduta del mattino è stata dedicata interamente al lavoro atletico. Al pomeriggio serie di esercitazioni sul possesso palla e partitelle a tema tattico. A chiudere la sessione una partita a campo ridotto. Si sono allenati con la squadra Matteo Tramoni e Alessandro Tripaldelli; Riccardo Sottil ha continuato a lavorare a parte.Rossoblù nuovamente in campo domani, giovedì 29, al mattino”.

