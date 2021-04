Brutte notizie per Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli.

Il tecnico, infatti, dovrà fare a meno del centrocampista Razvan Marin: il romeno è stato ammonito nel corso del match con la Roma, in cui ha segnato anche il gol del momentaneo 2-1, ed era diffidato. Non potrà, dunque, essere in campo al “Maradona” domenica 2 maggio.

