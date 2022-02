Cagliari-Napoli 1-1 le pagelle di 100×100 Napoli

Allo stadio Unipol Domus il Napoli ha affrontato il Cagliari nella 26° giornata del campionato di Serie A. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 4 – Ha provato la difesa a 3 snaturando la squadra e togliendole le certezze e generando confusione in tutti i reparti con calciatori in campo non riuscivano a trovare la loro zona di competenza. Invece di puntare sulla qualità ha scelto di scendere sullo stesso terreno di lotta fisica del CagliariSperiamo spieghi che la rinuncia alla qualità di Fabiàn a centrocampo il tardivo ingresso di Osimhen sono legato a problemi fisici dei due calciatori e non per tenerli freschi per la gara di giovedì con il Barcellona. Non a caso con il loro ingresso in campo e il ritorno al modulo base la squadra ha iniziato a tenere in pugno la gara andando anche il gol con l’unico tiro in porta.

OSPINA: 4 – Un errore grave che rende inutili le due belle parate successive.

RRAHMANI: 6 – Con sacrificio e concentrazione ha provato a non farsi travolgere dalla confusione generale.

KOULIBALY: 5 – Soffre Joao Pedro e deve ricorrere a tanta fisicità per contenerlo, poco lucido in alcune chiusure nel finale suona la carica alla ricerca del pareggio.

JUAN JESUS: 5 – Tiene bene la posizione e mantiene gli equilibri difensivi però poteva fare qualcosa di più in chiusura su Gaston Pereiro in occasione del gol.

DI LORENZO: S.V. – Lotta e prova a proporsi ma un colpo alla testa lo costringe ad uscire a metà primo tempo.

DEMME: 5 – Chiude diverse volte le linee di passaggio avversarie recuperando molti palloni ma non offre qualità in fase di costruzione.

ZIELINSKI: 5 – Partenza incoraggiante ma si spegne con il passare dei minuti e rallenta troppo la manovra tenendo palla tra i piedi.

MARIO RUI: 5 – Una partita con tanti errori e tanta corsa a vuoto salvata dall’assist del gol,

ELMAS: 4 – Tanta confusione, non trova la giusta posizione in campo.

MERTENS: 5 – Aiuta il centrocampo recuperando diversi palloni e con qualche buono spunto in attacco ma non è mai incisivo.

PETAGNA: 5 – Ha lottato di fisico ma senza qualità non riuscendo mai ad essere pericoloso anche perché lasciato solo.

MALCUIT(dal 26′ al posto di Di Lorenzo): 4 – La sua presenza non si è notata.

OSIMHEN (dal 67′ al posto di Petagna): 6 –

FABIAN (dal 67’ al posto di Demme): 6 –

OUNAS (dal 67’ al posto di Juan Jesus): 5 – Pochi minuti senza particolari emozioni.

ZANOLI (dall’83’ al posto di Malcuit): 6 – Ingresso con personalità e freschezza.

ARBITRO SOZZA (di Seregno): 5 – Ha concesso troppa fisicità ai limiti della correttezza ai sardi, ha chiamato un fallo di mano inesistente su segnalazione di un calciatore del Cagliari.

